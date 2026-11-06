कानपुर: धनतेरस-दिवाली पर आज से रूट डायवर्जन लागू, आठ नवंबर तक रात 12 बजे तक लागू रहेगी व्यवस्था, देखें डिटेल

कानपुर में धनतेरस और दिवाली के चलते शहर में डायर्जन लागू रहेगा। यातायात पुलिस ने छह नवंबर से आठ नवंबर की रात 12 बजे तक के लिए डायवर्जन लागू किया है। ऐसे में अगर आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो सोच समझकर निकलें।

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