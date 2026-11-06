कानपुर: 5वीं की छात्रा को धमकाकर ऐंठे 1.52 लाख, नहीं की कार्रवाई…बनाया समझौते का दबाव, दो दरोगा लाइन हाजिर
Kanpur News: घाटमपुर कस्बे में कक्षा पांचवीं की 13 वर्षीया छात्रा को डरा-धमकाकर बदमाशों द्वारा 1.52 लाख रुपये ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय समझौते का दबाव बनाने पर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के सख्त रुख के बाद कस्बा चौकी इंचार्ज शिवा सिंह और सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
विस्तार
कानपुर के घाटमपुर कस्बे में कोचिंग जा रही कक्षा पांच की 13 वर्षीय छात्रा को डरा-धमकाकर कुछ युवकों ने 1.52 लाख रुपये निकलवा लिए। आरोप है कि युवकों ने घर में रखे 55 हजार रुपये नकद और खाते से 97 हजार रुपये ऑनलाइन निकलवाए। मां की शिकायत पर कार्रवाई न करने और समझौते का दबाव बनाने पर चौकी इंचार्ज शिवा सिंह और सब इंस्पेक्टर नवीन को 10 दिन के लिए लाइन से संबद्ध किया गया है।
वहीं, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बुधवार रात अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। कस्बा निवासी सपना सचान पत्नी दीपक सचान ने प्राथमिकी में बताया कि उनकी बेटी अविका को कोचिंग जाते समय रास्ते में कुछ युवक काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। डर के कारण उसने घर में इसकी जानकारी नहीं दी। आरोप है कि युवकों ने धमकाकर उससे रुपये निकलवा लिए।
प्राथमिकी में किसी आरोपी को नामजद नहीं किया
जरूरत पड़ने पर सपना बैंक पहुंचीं तो खाते में रकम नहीं मिली। स्टेटमेंट निकलवाने पर रुपये निकाले जाने की जानकारी हुई। सपना के मुताबिक, उन्होंने चौकी इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर को तहरीर दी थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय समझौते का दबाव बनाया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। बताया कि प्राथमिकी में किसी आरोपी को नामजद नहीं किया गया है।