कानपुर: 5वीं की छात्रा को धमकाकर ऐंठे 1.52 लाख, नहीं की कार्रवाई…बनाया समझौते का दबाव, दो दरोगा लाइन हाजिर

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में कोचिंग जा रही कक्षा पांच की 13 वर्षीय छात्रा को डरा-धमकाकर कुछ युवकों ने 1.52 लाख रुपये निकलवा लिए। आरोप है कि युवकों ने घर में रखे 55 हजार रुपये नकद और खाते से 97 हजार रुपये ऑनलाइन निकलवाए। मां की शिकायत पर कार्रवाई न करने और समझौते का दबाव बनाने पर चौकी इंचार्ज शिवा सिंह और सब इंस्पेक्टर नवीन को 10 दिन के लिए लाइन से संबद्ध किया गया है।

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वहीं, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बुधवार रात अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। कस्बा निवासी सपना सचान पत्नी दीपक सचान ने प्राथमिकी में बताया कि उनकी बेटी अविका को कोचिंग जाते समय रास्ते में कुछ युवक काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। डर के कारण उसने घर में इसकी जानकारी नहीं दी। आरोप है कि युवकों ने धमकाकर उससे रुपये निकलवा लिए।