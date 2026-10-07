कानपुर: बेबी गेम्स-2026 में हैंडबॉल प्रतियोगिता, नन्हें खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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कानपुर ओलंपिक संघ एवं क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बेबी गेम्स-2026 की हैंडबॉल प्रतियोगिता में नन्हे खिलाड़ियों ने उत्साह और शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल, अनुशासन और टीम भावना का परिचय दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे मैच में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। बेहतरीन तालमेल के साथ किए गए दो गोल की बदौलत विजेता टीम ने मुकाबला अपने नाम किया। प्रतियोगिता में बच्चों का उत्साह देखते ही बना।

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