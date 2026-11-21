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कानपुर: साकेत नगर में श्री श्याम महोत्सव पर सजा भव्य दरबार, भजनों पर झूमते नजर आए श्रद्धालु

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:55 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:55 AM IST







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कानपुर के साकेत नगर में श्री बाबा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति की ओर से श्री श्याम महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य दरबार सजाया गया। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने केक काटकर उत्सव मनाया और भजनों व कीर्तन पर झूमते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। ... और पढ़ें

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