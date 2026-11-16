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कानपुर: गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर निकला भव्य नगर कीर्तन

Shikha Pandey

Updated Mon, 16 Nov 2026 02:24 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 02:24 PM IST







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गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन का शुभारंभ गुरुद्वारे से हुआ, जो पूरे नगर में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ा। जगह-जगह लोगों ने नगर कीर्तन का फूल-मालाओं से स्वागत किया और गुरु वाणी के जयकारे लगाए। ... और पढ़ें

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