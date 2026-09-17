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कानपुर: बकरा व्यापारी आबिद से लाखों की लूट, बदमाशों ने कार पर डंडे बरसाकर तानी पिस्टल
कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर गुरुवार भोर में बेखौफ बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। चौबेपुर निवासी बकरा व्यापारी आबिद से काले रंग की कार में सवार लुटेरों ने चलती गाड़ी पर डंडे बरसाकर उसे रुकवाया और तमंचा तानकर चार लाख 31 हजार रुपये की नकदी लूट ली। हरदोई बाजार जाते समय हुई इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है और आरोपियों की तलाश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
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