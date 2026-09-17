{"_id":"6aab8212eacd87fcd90b873e","slug":"video-highway-robbery-in-kanpur-at-the-crack-of-dawn-robbers-targeted-a-goat-trader-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में तड़के सुबह हाईवे पर लूट, लुटेरों ने बकरा व्यापारी को बनाया निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर तड़के सुबह बेखौफ बदमाशों ने एक बकरा व्यापारी से चार लाख 31 हजार रुपये की सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया। चौबेपुर से हरदोई जा रहे व्यापारी की कार को एक्सयूवी सवार आधा दर्जनों बदमाशों ने घेर लिया। लुटेरों ने गाड़ी पर लाठी-डंडे बरसाए और तमंचे की नोक पर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। हाईवे पर हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है।

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