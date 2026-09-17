कानपुर में डेंगू का शतक: 24 घंटे में मिले पांच नए मरीज, मलेरिया भी पसार रहा पांव, स्क्रब टाइफस के भी मामले

कानपुर में मच्छरों के पनपने और बदलते मौसम के बीच डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 24 घंटों के भीतर शहर में डेंगू के पांच नए पॉजिटिव मरीज और मलेरिया का एक नया केस पाया गया है। नए मरीज मिलने के साथ ही शहर में डेंगू के कुल मामलों का आंकड़ा 103 हो गया है।

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस साल एक जनवरी से अब तक (एनएस1 एलिसा + आईजीएम एलिसा) जांच में डेंगू के कुल 103 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, मलेरिया के कुल मामले बढ़कर 16 हो गए हैं। राहत की बात यह है कि ताजा रिपोर्ट में चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस, फाइलेरिया, हैजा (कॉलरा) और मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का कोई नया मरीज दर्ज नहीं किया गया है।