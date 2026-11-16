{"_id":"6afab3cf3fe8d6081606030a","slug":"video-kanpur-farmers-struggle-due-to-lack-of-sufficient-fertilizer-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पर्याप्त खाद न मिलने से भटर रहे किसान, बोले- यूरिया की 270 रुपये बोरी की जगह देने पड़ रहे 350 रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: पर्याप्त खाद न मिलने से भटर रहे किसान, बोले- यूरिया की 270 रुपये बोरी की जगह देने पड़ रहे 350 रुपये

Shikha Pandey

Updated Mon, 16 Nov 2026 01:12 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 01:12 PM IST







Link Copied



शिवराजपुर क्षेत्र में सहकारी समितियों व इफको किसान सेवा केन्द्र पर पर्याप्त खाद न मिलने से किसानों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। जबकि इस समय गेहूं व रबी की अन्य फसलों के लिए किसानों को खाद की जरूरत है। किसानों का कहना है कि मजबूरी में बाजार से निर्धारित से ज्यादा दाम पर खाद खरीदनी पड़ रही है। यूरिया की 270 रुपये बोरी की जगह 350 रुपये देने पड़ रहे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन