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कानपुर: विद्युत मीटर और कार में तोड़फोड़, पूर्व परिचित पर धमकी देने का आरोप

Shikha Pandey

Updated Mon, 16 Nov 2026 02:10 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 02:10 PM IST







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रेलबाजार के खपरा मोहाल निवासी युवती ने अपने घर के बाहर लगे विद्युत मीटर और कार में तोड़फोड़ के आरोप में पूर्व परिचित पर मुकदमा कराया है। आरोप है कि थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह से गुहार लगाई थी। एडीसीपी के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। ... और पढ़ें

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