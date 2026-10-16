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कानपुर: कार की टक्कर से पलटा ई-रिक्शा, मां-बेटे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 16 Oct 2026 01:52 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 01:52 PM IST







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स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में नगर आयुक्त के बंगले के बाहर गुरुवार देर रात एक बेकाबू कार ने ई-रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ई-रिक्शा दो-तीन बार पलटकर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ... और पढ़ें

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