{"_id":"6b043a0bb38b7ae826087319","slug":"video-kanpur-dumping-zone-emerges-behind-nana-rao-ghat-risk-of-disease-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: नानाराव घाट के पीछे बना डंपिंग जोन, बीमारियों का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैंट के नानाराव घाट के पीछे डंपिंग जोन बन गया है। यहां पर खुले में लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। इस दौरान लंबे समय से यहां पर सफाई नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी राजू सुरेश समेत अन्य लोगों का कहना है कि साफ सफाई नहीं होने के कारण लोग कूड़ा कचरा फेक नहीं है। जिससे बीमारियां भी फैल रही है।

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