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कानपुर: मलबे के नीचे दब गईं दिवाली की खुशियां, पनकी में छत गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 08 Nov 2026 11:20 AM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 11:20 AM IST







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कानपुर के पनकी क्षेत्र में जर्जर मकान की छत गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। मलबे में दबकर 15 दिन की मासूम बच्ची समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। ... और पढ़ें

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