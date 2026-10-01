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कानपुर: बीएनएसडी इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आगाज

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 01 Oct 2026 04:02 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 04:02 PM IST







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कानपुर में बीएनएसडी इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न विद्यालयों एवं खेल अकादमियों के खिलाड़ी प्रतिभागी टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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