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कानपुर के गोविंद नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार रात जयमाल के बाद सोने की चेन की मांग पूरी न होने पर शिवराजपुर से आई बारात बिना शादी किए वापस लौट गई, जबकि वधू पक्ष ने तिलक में मोटरसाइकिल भी दी थी। विवाह टूटने से आहत गोविंद नगर कच्ची बस्ती निवासी छोटेलाल गौतम की पुत्री प्रतिभा गौतम व परिजनों ने गोविंद नगर थाने में तहरीर देकर दहेज लोभियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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