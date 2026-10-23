कानपुर देहात: रनियां की पशु आहार फैक्टरी में घायल कर्मी की मौत, मुआवजे के लिए गेट पर रखा शव

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कानपुर देहात के रनियां स्थित पशु आहार फैक्टरी में काम के दौरान गिरकर घायल हुए 55 वर्षीय कर्मी जयराम पाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग शव को फैक्टरी के मुख्य द्वार पर रखकर बैठ गए और उचित मुआवजे व न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और परिजनों को समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराने के प्रयास में जुट गया।

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