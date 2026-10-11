कानपुर: गोविंद नगर दुर्गा मंदिर में गूंजे जयकारे, सुबह से शुरू हुई विशेष पूजा-अर्चना

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कानपुर के गोविंद नगर दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही भव्य धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना का शुभारंभ हो गया है। मंदिर प्रांगण में नौ देवियों के पावन स्वरूपों के साथ-साथ राम दरबार, भगवान गणेश और शिव-पार्वती की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन के लिए अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

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