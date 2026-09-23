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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Chairs hurled during Owaisi's public meeting; police identify 12 individuals

कानपुर: ओवैसी की जनसभा में जमकर चली कुर्सियां, पुलिस ने 12 लोगों को किया चिन्हित किया

Wed, 23 Sep 2026 07:01 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:01 PM IST
Kanpur: Chairs hurled during Owaisi's public meeting; police identify 12 individuals
ओवैसी की जनसभा में जमकर कुर्सियां चली। असदुद्दीन ओवैसी बाबू पुरवा में जनसभा करने आए थे। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। 12 लोगों को चिन्हित किया।
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