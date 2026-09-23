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कानपुर: ओवैसी की जनसभा में जमकर चली कुर्सियां, पुलिस ने 12 लोगों को किया चिन्हित किया

Shikha Pandey

Updated Wed, 23 Sep 2026 07:01 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 07:01 PM IST







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ओवैसी की जनसभा में जमकर कुर्सियां चली। असदुद्दीन ओवैसी बाबू पुरवा में जनसभा करने आए थे। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। 12 लोगों को चिन्हित किया। ... और पढ़ें

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