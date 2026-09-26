कानपुर: घाटमपुर में रात के अंधेरे में फटी नहर की पटरी, इटर्रा गांव में घुसने लगा है पानी

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घाटमपुर स्थित इटर्रा गांव में नहर (बंबा) की पटरी अचानक कट जाने से हड़कंप मच गया। बंबे का तेज बहाव गांव की ओर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आनन-फानन में ग्रामीणों ने रात में ही एकजुट होकर बोरी और मिट्टी डालकर पानी के बहाव को अस्थायी रूप से रोका। ग्रामीणों ने मामले की सूचना तुरंत तहसील व सिंचाई विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी है और जल्द से जल्द कटान का स्थायी समाधान कराने तथा गांव को संभावित जलभराव के खतरे से बचाने की मांग की है।

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