कानपुर: जूता फैक्टरी में धधकी भीषण आग, तैयार स्टॉक जलकर खाक, दो घंटे में पाया काबू, लाखों के नुकसान का अनुमान

कानपुर में जाजमऊ थाना क्षेत्र के अशरफाबाद में शनिवार सुबह जूता फैक्टरी में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। सुल्तान कंपाउंड के सामने स्थित कामसेफ फैक्टरी से सुबह करीब 6:10 बजे अचानक धुआं उठने के बाद आग की लपटें दिखाई देने लगीं। देखते ही देखते आग ने फैक्टरी में रखे तैयार जूतों के स्टॉक और अन्य सामान को चपेट में ले लिया। बड़ी मात्रा में माल जलकर खाक हो गया।

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करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सुबह आठ बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मेस्टन रोड निवासी महबूब इलाही की अशरफाबाद में जूता फैक्टरी है। उन्होंने बताया कि फैक्टरी में तैयार जूतों का बड़ा स्टॉक रखा था। इस माल को अगले महीने बाहर भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले ही आग ने पूरे स्टॉक को अपनी चपेट में ले लिया।