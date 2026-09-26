कानपुर: जूता फैक्टरी में धधकी भीषण आग, तैयार स्टॉक जलकर खाक, दो घंटे में पाया काबू, लाखों के नुकसान का अनुमान
Kanpur News: जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत अशरफाबाद में शनिवार सुबह एक जूता फैक्टरी में भीषण आग लग गई। लपटों ने देखते ही देखते एक्सपोर्ट के लिए तैयार रखे जूतों के बड़े स्टॉक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया।
विस्तार
कानपुर में जाजमऊ थाना क्षेत्र के अशरफाबाद में शनिवार सुबह जूता फैक्टरी में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। सुल्तान कंपाउंड के सामने स्थित कामसेफ फैक्टरी से सुबह करीब 6:10 बजे अचानक धुआं उठने के बाद आग की लपटें दिखाई देने लगीं। देखते ही देखते आग ने फैक्टरी में रखे तैयार जूतों के स्टॉक और अन्य सामान को चपेट में ले लिया। बड़ी मात्रा में माल जलकर खाक हो गया।
करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सुबह आठ बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मेस्टन रोड निवासी महबूब इलाही की अशरफाबाद में जूता फैक्टरी है। उन्होंने बताया कि फैक्टरी में तैयार जूतों का बड़ा स्टॉक रखा था। इस माल को अगले महीने बाहर भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले ही आग ने पूरे स्टॉक को अपनी चपेट में ले लिया।
नुकसान का आकलन अभी नहीं हो सका
तैयार जूतों के साथ फैक्टरी में रखा अन्य सामान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शुरुआती तौर पर नुकसान लाखों रुपये का बताया जा रहा है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन अभी नहीं हो सका है। फैक्टरी से सुबह-सुबह धुआं और लपटें उठती देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मोर्चा संभाला और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की।
करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया
फैक्टरी में जूते और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती रही। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग को आसपास फैलने से रोका और करीब दो घंटे में उस पर पूरी तरह काबू पा लिया। मौके पर मौजूद बीट प्रभारी अभिजीत पाठक ने बताया कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फायर टीम की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।
आग लगने के कारणों की होगी जांच
वहीं, फायर अधिकारी राहुल नंदन के मुताबिक शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आ रही है। हालांकि वास्तविक कारण की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही होगी। पुलिस और फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। फैक्टरी में हुए आर्थिक नुकसान का वास्तविक आंकड़ा कारोबारी और संबंधित विभाग की जांच के बाद स्पष्ट होगा।