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कानपुर: बिधनू में रविवार से लापता दिलीप का फंदे से झूलता मिला शव

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 06 Oct 2026 01:21 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 01:21 PM IST







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बिधनू थाना क्षेत्र में शराब की लत और पत्नी से हुए विवाद के बाद रविवार से लापता युवक का शव मंगलवार सुबह गांव के बाहर मंदिर के पिलर से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ... और पढ़ें

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