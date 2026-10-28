कानपुर: बर्रा के सनसिटी होटल में भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक, सरदार पटेल जयंती की तैयारियों पर मंथन

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कानपुर के बर्रा बाइपास स्थित सनसिटी होटल में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सरदार वल्लभभाई पटेल की आगामी जन्म जयंती (राष्ट्रीय एकता दिवस) के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाई गई थी। कार्यक्रम में निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता रमाकांत शर्मा ने की, जिसमें जिला मंत्री एलबी सिंह, पंकज कुशवाहा और विकास सविता समेत कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए।

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