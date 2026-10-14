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कानपुर: नगर पंचायत बिठूर का वाटर कूलर देखरेख के अभाव में हो रहा कबाड़

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 14 Oct 2026 12:17 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 12:17 PM IST







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पुराना बिठूर में नगर पंचायत बिठूर ने ग्रामीण की सुविधा के लिए वाटर कूलर लगवाया था लेकिन यह वाटर कूलर करीब दो साल पहले खराब हो गया। एक ग्रामीण के मुताबिक, तब से इस वाटर कूलर की मरम्मत नहीं करवाई गई। इसलिए देखरेख के अभाव में यह वाटर कूलर कबाड़ होता जा रहा है। ... और पढ़ें

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