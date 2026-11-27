{"_id":"6b09a4e6b870b2617b027e63","slug":"video-kanpur-altercation-between-three-youths-and-two-police-officers-leaves-four-injured-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तीन युवकों व दो पुलिसकर्मियों के बीच हुई मारपीट, चार लोग घायल, एक आरोपी मौके से फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी थानाक्षेत्र के अन्ना चौराहे पर बाइक छूने पर दो पुलिसकर्मी और तीन युवकों के बीच हाथपाई हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसमें दो पुलिसकर्मी और दो युवक घायल हो गए। घटना में एक आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल जोगेंद्र सिपाही ने बताया कि वह कोयलनागर चौकी में तैनात है। अपने साथी अमित के साथ सनिगवां स्थित किराए के कमरे वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अन्ना चौराहे पर पहुंचने पर एक बाइक में सवार तीन नशे में धुत युवकों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इसका विरोध करने पर आरोपी ने हाथपाई करनी शुरू कर दी। इस हमले में उनका साथी अमित भी घायल हो गया। इसके बाद उन्होंने चौकी में इसकी जानकारी दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया और एक साथ भाग निकला। वहीं पुलिस तीसरे साथी की तलाश में जुटी है। बुलंदशहर निवासी आरोपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि, वह कानपुर अपने दोस्त के पास आया था। शाम को तीनों ने शराब पी और घर लौट रहें थे। इसी दौरान अन्ना चौराहे के पास उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। उन्होंने उनकी बाइक की चाभी निकाल ली। जब उन्होंने विरोध किया तो पास में ही सब्जी की दुकान से डंडा उठाकर उनकी पीठ पर मार दिया। जिसके बाद दोनों पक्ष के बीच हाथपाई हो गई। मारपीट के बाद जब पुलिस फ़ोर्स आईं तो उन्हें जानकारी हुई कि दोनों सिपाही है। आरोप है कि, सिपाहियों द्वारा मारपीट में उनके और साथी अभिलाश के शरीर में कई जगह चोट आईं है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक दो आरोपियों समेत दो सिपाहियों का मेडिकल परीक्षण कर लिया गया है। फरार एक आरोपी की तलाश में टीम लगी हुई है।

... और पढ़ें