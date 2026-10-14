{"_id":"6acf336c64f90d6b0c0add17","slug":"video-kanpur-allegations-of-torture-in-police-custody-uproar-over-beating-of-a-woman-detained-at-police-outpost-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना का आरोप, तीन दिन से चौकी में बंद महिला की पिटाई पर हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित बम्बा रोड चौकी पर चोरी के आरोप में पकड़ी गई विधवा महिला 'मन्नी' (निवासी राजपुरवा) की कथित कस्टडी पिटाई को लेकर भारी हंगामा हुआ। परिजनों और परिजनों का आरोप है कि मसाला कारोबारी मालिक ने तीन दिन पहले मन्नी पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था, जिसके बाद से पुलिस उसे चौकी में रखकर पीट रही थी। हंगामे की सूचना पर पहुंचे फजलगंज इंस्पेक्टर ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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