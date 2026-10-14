कानपुर: ‘चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी’, गर्भवती के लिए देवदूत बनीं महिला RPF सिपाही, सुरक्षित प्रसव कराया

कानपुर में खाकी वर्दी में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली आरपीएफ की महिला सिपाही जरूरत पड़ने पर ममता और संवेदना की मिसाल भी बन रही हैं। ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत कांस्टेबल पूजा गुप्ता और विनीता ने ट्रेन में प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती महिला की मदद कर उसे सुरक्षित प्रसव में सहयोग दिया। डॉक्टरों के साथ समन्वय बनाने से लेकर प्रसव के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने तक, दोनों ने तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई।

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दो अगस्त को ट्रेन नंबर 15708 के सामान्य कोच में सफर कर रही गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ऐसी आपात स्थिति में महिला सिपाही पूजा गुप्ता और विनीता ने बिना देर किए मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने डॉक्टरों से संपर्क कर जरूरी चिकित्सकीय सहायता के लिए समन्वय किया और चादरों की ओट बनाकर प्रसव के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने में मदद की। विशेष प्रशिक्षण नहीं होने के बावजूद उन्होंने डॉक्टरों के सहयोग से प्रसव कराने में अहम भूमिका निभाई।