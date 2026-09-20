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कानपुर: तेज रफ्तार कार को बचाने में गहरी खाई में पलटी 112 पीआरवी

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 20 Sep 2026 12:00 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 12:00 PM IST

बिल्हौर के ककवन थाना क्षेत्र में सामने से आ रही तेज रफ्तार कार को बचाने के चक्कर में यूपी 112 की पीआरवी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई। हादसे में सवार तीनों पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला। ... और पढ़ें

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