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कानपुर में जगदीश जांगिड़ का बड़ा हमला, बोले- भाजपा के पास वोट मांगने का अधिकार नहीं
कानपुर दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी जगदीश चंद्र जांगिड़ ने भारत निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य की सभी 403 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के क्षेत्र में टूटी सड़कों और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए उनके कामकाज पर भी कड़ा निशाना साधा।
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