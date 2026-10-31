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कानपुर में आईवाईसी उत्सव 2026 की शुरुआत, वेलवेट जैकेट से लेकर भकोसे के स्टॉल बने आकर्षण

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 31 Oct 2026 02:33 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 02:33 PM IST







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लाजपत नगर स्थित रंगोली गेस्ट हाउस में शनिवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कानपुर चैप्टर की ओर से आईवाईसी उत्सव 2026 प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। वरिष्ठ महिला उद्यमी सुचेता वाही ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उत्सव में स्थानीय और युवा उद्यमियों द्वारा 37 अलग-अलग उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। ... और पढ़ें

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