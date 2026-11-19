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अमर उजाला की खबर का असर: शनिदेव चौराहे के पास बस स्टॉप परिसर की झाड़ियों की हुई कटाई
शनिदेव चौराहे के पास बने बस स्टॉप परिसर में उगी झाड़ियों की आखिरकार कटाई करा दी गई। परिसर में लंबे समय से झाड़ियां और जंगली घास उगी होने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी। इस समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए जिम्मेदारों ने बस स्टॉप परिसर की सफाई कराई और झाड़ियों को हटवाया। इससे यात्रियों को राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने समस्या को प्रमुखता से उठाने के लिए अमर उजाला का आभार जताया।
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