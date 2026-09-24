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कानपुर: सिद्धनाथ मंदिर में रखी गई गणपति प्रतिमा का कल होगा विसर्जन

Shikha Pandey

Updated Thu, 24 Sep 2026 07:10 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 07:10 PM IST







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श्री बुद्धेश्वर कमेटी द्वारा सिद्धनाथ मंदिर के बाहर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। शुक्रवार को विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। गुरुवार से ही इसकी तैयारी शुरू कर ली गई। ... और पढ़ें

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