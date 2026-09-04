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कानपुर: जन्माष्टमी पर मंधना के बनखंडेश्वर मंदिर में हुआ भव्य श्रृंगार, शिवलिंग पर चंदन से लिखा राधा-कृष्ण

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 09:40 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 09:40 PM IST







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जन्माष्टमी के अवसर पर मंधना स्थित प्राचीन बनखंडेश्वर मंदिर में शुक्रवार को भगवान शिव के दोनों शिवलिंग का भव्य श्रृंगार किया गया। जन्माष्टमी पर मंदिर में शिव और कृष्ण भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। विशेष श्रृंगार के लिए शिवलिंग को खुशबूदार फूलों और राधा-कृष्ण की तस्वीरों से सजाया गया। ... और पढ़ें

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