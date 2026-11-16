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चकेरी के बड़े पार्क में पूर्वांचल छठ पूजा का भव्य आयोजन, 28 वर्षों से निरंतर हो रहा है कार्यक्रम
चकेरी के केडीए चार खंभा स्थित बड़े पार्क में पूर्वांचल छठ पूजा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। पूर्वांचल छठ पूजा समिति द्वारा यह कार्यक्रम पिछले 28 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। पूर्वांचल छठ पूजा समिति द्वारा आयोजित इस पूजा की परंपरा 28 वर्षों से चली आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी छठ महापर्व को बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पार्क में छठ घाट बनाकर व्रतियों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थीं। कार्यक्रम के आयोजकों में सुदामा प्रसाद, पुनीत, अमित, अमित शाह, अजय शाह, मूंगा लाल सहित कमेटी के अन्य सदस्य शामिल रहे। सभी आयोजकों और कमेटी सदस्यों ने मिलकर पूजा की तैयारियों से लेकर समापन तक की व्यवस्था को संभाला। छठ पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। व्रतियों ने डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। पूरा पार्क छठ के गीतों और भक्ति भाव से गूंज उठा। पूजा के दौरान साफ-सफाई, प्रकाश और सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। छठ पूजा के दौरान पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल रहा। लोगों ने एक-दूसरे को छठ की बधाई दी और प्रसाद वितरण किया। पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ-साथ अन्य समाज के लोग भी इस पावन पर्व में शामिल हुए।
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