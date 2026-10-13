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कानपुर छावनी परिषद के अतिक्रमण अभियान के बाद सड़क पर बिखरा मिला सामान

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 04:38 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 04:38 PM IST







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कानपुर छावनी परिषद द्वारा सोमवार को पनचक्की चौराहा से जयपुरिया क्रॉसिंग तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, लेकिन कार्रवाई के बाद जब्द या हटाया गया सामान मौके पर ही छोड़ दिया गया। इससे आवागमन और स्वच्छता को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ... और पढ़ें

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