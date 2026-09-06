रोटरी क्लब ऑफ कानपुर साउथ का स्वर्ण जयंती समारोह

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रोटरी क्लब ऑफ कानपुर साउथ के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सीए जसबीर सिंह भाटिया ने नए अध्यक्ष ललित श्यामदासानी व सचिव गौरव बजाज की टीम को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में रोटरी के पांच दशकों के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए समाज हित में स्थायी प्रभाव वाले प्रोजेक्ट्स चलाने का संकल्प लिया गया।

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