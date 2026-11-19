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श्याम नगर बाईपास के पास बने बस स्टैंड की हालत बेहद खराब पड़ी हुई है। बस स्टैंड में लगी पानी की टंकी भी खराब पड़ी हुई है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। साफ-सफाई नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्याम नगर बाईपास के पास बना बस स्टैंड लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। बस स्टैंड की बैठने वाली जगह टूटी-फूटी पड़ी है। शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश और धूप से बचने के लिए यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यात्रियों को खुले में खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है।

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