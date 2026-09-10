कानपुर: जेके मंदिर में कान्हा की छठी... कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समां बांधा

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जेके मंदिर में बुधवार को कान्हा की छठी पर अभिषेक सिंहानिया, वर्षा सिंहानिया व परिवार के सदस्यों ने पूजन किया। फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से मंदिर को सजाया गया। अमृता कथक ग्रुप, कला कुंज ग्रुप, रिदम ग्रुप और गुरुकुल संगीत विद्यापीठ के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समां बांधा। मंदिर परिसर में लगे मेले में झूले और स्टॉल बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहे। आशीष चौहान ने आयोजन में सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं , कलाकारों, कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन का आभार जताया।

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