कानपुर में बारादेवी मेले के पास ट्रांसफार्मर से उतरे करंट की चपेट में आकर गोवंश की मौत

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कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारादेवी मेले के पास एक ट्रांसफार्मर में उतरे करंट की चपेट में आने से एक गोवंश (गाय) की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर भारी रोष व्याप्त है। लोगों का आरोप है कि समय रहते शिकायत करने और रखरखाव न होने के कारण ट्रांसफार्मर और पोल के पास करंट उतर रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

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