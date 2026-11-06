कानपुर के सरसौल में हाइवे किनारे अज्ञात युवती का मिला शव, पुलिस बोली- पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

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कानपुर के महराजपुर थाना क्षेत्र (सरसौल) अंतर्गत महोली स्थित कोल्ड स्टोरेज मोड़ के पास शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे करीब 25-30 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता, एडीसीपी शिवा सिंह और एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतका के शरीर पर चोट के कोई प्रत्यक्ष निशान नहीं मिले हैं। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की फाइलें खंगाली जा रही हैं।

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