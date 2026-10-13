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कानपुर में भाजपा राष्ट्रीय सचिव जगदीश ईश्वर पटेल ने ली क्षेत्रीय व जिला कमेटियों की बैठक

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 10:29 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 10:29 AM IST







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कानपुर स्थिति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जगदीश ईश्वर पटेल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्रीय कमेटी और जिला कमेटियों के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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