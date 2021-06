न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Wed, 23 Jun 2021 02:39 AM IST

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ( CSJM University ) में अब दसवीं के बाद भी छात्र-छात्राएं दाखिला ले सकते हैं। विवि के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट विभाग ( Department of Institute of Fine Art )में अब एक साल के सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत (One year Certificate Course Start )होगी। इन सर्टिफिकेट कोर्स में दसवीं पास (High Pass Student ) अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।