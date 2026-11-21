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कन्नौज में ब्याज पर रखे जेवर को लेकर बवाल, पूरी रकम अदा करने के बावजूद गहने न मिलने से भड़के किसान

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:45 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:45 PM IST







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कन्नौज के इंदरगढ़ कस्बे में ब्याज पर रखे जेवरात को लेकर किसानों और सराफा कारोबारी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज किसानों ने कारोबारी के घर पहुंचकर हंगामा किया और पथराव कर दिया। किसानों का आरोप है कि ब्याज समेत पूरी रकम चुकाने के बावजूद जेवरात वापस नहीं किए जा रहे थे। वहीं, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच व कार्रवाई की बात कही है। ... और पढ़ें

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