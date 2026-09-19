Jaunpur News: क्विज में युवाओं ने किया प्रतिभाग मंच पर प्रतिभा निखारने के बताए गुर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:56 AM IST
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मल्हनी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से शुक्रवार को आर्यभट्ट सभागार में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत और विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद-2027 के तहत क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने नवोन्मेषी विचारों, रचनात्मक सोच एवं प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव ने नशामुक्त भारत अभियान तथा विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग (वीबीवाईएलडी) क्विज प्रतियोगिता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान डॉ. अजय मौर्य, डॉ. पीसी यादव, अभिषेक गर्ग, मॉय भारत के स्वयं सेवक सुमित सिंह, विपिन यादव, स्नेहा मिश्रा, आर्ची वर्मा, उत्कर्ष तिवारी, प्रभात तिवारी आदि रहे। धन्यवाद सुमित सिंह ने किया। संचालन आंची वर्मा एवं सिद्धार्थ कुमार सिंह ने किया।
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