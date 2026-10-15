{"_id":"6ad10c0a4fd8aac9970b3361","slug":"video-dandiya-festival-celebrated-with-traditional-dance-in-mungra-badshahpur-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुंगराबादशाहपुर में डांडिया महोत्सव की धूम, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने किया नृत्य, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुंगराबादशाहपुर में डांडिया महोत्सव की धूम, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने किया नृत्य, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 15 Oct 2026 10:53 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 10:53 PM IST







Link Copied



मुंगराबादशाहपुर में सर्व वैश्य समाज की ओर से आयोजित डांडिया महोत्सव में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सजकर डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। रंग-बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं की प्रस्तुतियों ने महोत्सव की रौनक बढ़ाई। आयोजन में पारंपरिक संस्कृति और आपसी सौहार्द की झलक देखने को मिली। ... और पढ़ें

विज्ञापन