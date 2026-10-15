{"_id":"6ad10c0a4fd8aac9970b3361","slug":"video-dandiya-festival-celebrated-with-traditional-dance-in-mungra-badshahpur-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुंगराबादशाहपुर में डांडिया महोत्सव की धूम, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने किया नृत्य, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुंगराबादशाहपुर में डांडिया महोत्सव की धूम, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने किया नृत्य, VIDEO
मुंगराबादशाहपुर में सर्व वैश्य समाज की ओर से आयोजित डांडिया महोत्सव में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सजकर डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। रंग-बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं की प्रस्तुतियों ने महोत्सव की रौनक बढ़ाई। आयोजन में पारंपरिक संस्कृति और आपसी सौहार्द की झलक देखने को मिली।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।