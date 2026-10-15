सुरेश रैना ने बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन: खाया बाटी-चोखा, प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दिए; सैर-सपाटे पर निकले

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना बुधवार देर रात जौनपुर से वाराणसी पहुंचे तो काशी के पारंपरिक जायके के मुरीद हो गए। शहर पहुंचने के बाद वह बाटी-चोखा रेस्टोरेंट में स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने पहुंचे। यहां उन्होंने बनारसी अंदाज में पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। उनके वाराणसी पहुंचने की जानकारी मिलने पर कुछ लोग उनसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट भी पहुंचे। जौनपुर प्रीमियर लीग के समापन समारोह में शामिल होने के बाद रैना का काशी आगमन चर्चा में रहा।

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वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित जौनपुर प्रीमियर लीग के फाइनल में रैना की मौजूदगी खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास रही। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। मैदान पर कुछ गेंदें खेलीं और प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दिए। आयोजकों की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराती हैं।