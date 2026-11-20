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जौनपुर जिले के केराकत तहसील के राजेपुर त्रिमुहानी से जुड़े जमीन विवाद में 26 वर्षों से मुकदमा लड़ रहे एक फरियादी ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से मुकदमे की पैरवी करते-करते वह परेशान हो चुका था। इसी से क्षुब्ध होकर उसने अपने ऊपर डीजल डाल लिया और आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि, जिलाधिकारी कार्यालय पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से उसे समय रहते बचा लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसे रोककर उसके पास से डीजल हटाया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

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