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उरई जिले के कोंच थाना क्षेत्र में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर लूटपाट करने के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। कैलिया बाईपास पर चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल आरोपी के कब्जे से जेवरात, नकदी और अवैध तमंचा बरामद किया गया है।

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