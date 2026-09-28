{"_id":"6ab9f9818298a25b7f05020b","slug":"video-sasana-ma-sathaya-ka-nakata-ajaniata-vahana-ka-takakara-sa-kasana-ka-mata-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सासनी में सठिया के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सासनी में सठिया के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 28 Sep 2026 10:52 AM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 10:52 AM IST







Link Copied



सासनी में सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे साइकिल से बाजार जा रहे 65 वर्षीय किसान रामबाबू सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उन्हें एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस दुखद घटना से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन