हाथरस जिला अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण

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हाथरस जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने ऑनलाइन पर्चा, ई-सुश्रुत प्रक्रिया और आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई बेहतर करने को भी कहा।

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