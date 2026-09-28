हाथरस: रात में बारिश के बीच पुल पर गिरा पीपल का पेड़, बड़ा हादसा टला, यातायात हुआ बाधित

बारिश के बीच शनिवार रात हाथरस कोतवाली सदर के सामने स्थित पीपल का पेड़ पुल पर गिर गया। दिन में इस पुल से होकर बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। गनीमत रही कि रात होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

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पेड़ की टहनियों से आधी सड़क बाधित हो गई, जिससे रविवार की सुबह पुल पर जाम लग गया। यातायात व कोतवाली सदर पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए टहनियों को तोड़कर सड़क से हटाया। विज्ञापन



दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा पेड़ को मशीनों से कटवाकर कब्जे में ले लिया। यह पेड़ काफी समय से सूखा हुआ था। बगल में नाला होने के कारण भी जड़ें गल चुकी थीं। पेड़ की टहनियों से आधी सड़क बाधित हो गई, जिससे रविवार की सुबह पुल पर जाम लग गया। यातायात व कोतवाली सदर पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए टहनियों को तोड़कर सड़क से हटाया।दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा पेड़ को मशीनों से कटवाकर कब्जे में ले लिया। यह पेड़ काफी समय से सूखा हुआ था। बगल में नाला होने के कारण भी जड़ें गल चुकी थीं।

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